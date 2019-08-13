«Заплыла» нерпа на аллею Снежногорска

На одной из аллей Снежногорска появился символ города. Приветливая нерпа готова встречать друзей и случайных прохожих.

При въезде в город судоремонтников гостей встречает приветливая нерпа – уже более 40 лет она красуется и на гербе города. Этот символ Снежногорску подарило градообразующее предприятие – судоремонтный завод «Нерпа».

Ещё один подарок – арт-объект, изготовленный заводчанином, художником и скульптором Игорем Тугашевым.

«На работу у меня ушло два с половиной – три месяца, потому что было много вариантов, - рассказывает Игорь Тугашев, автор скульптуры «Нерпа» (г. Снежногорск). – Но когда мы пришли к единому мнению, то пришлось варить каркас фигуры из прутков, подгонять, потом заливать, потом грунтовка, покраска. Долго стояла в цеху, ждала своей участи. И вот теперь устанавливаем нерпу».

Путь от начала работы над стальным животным до его установки в сквере был долгим. Хоть нерпа и была сделана за три месяца, но из-за ремонта аллеи установить композицию удалось только сейчас.