«Заполярье» с кубком: в Мурманске состоялась первая игра КВН за кубок губернатора Мурманской области

В ДК имени С.М. Кирова состоялась необычная игра КВН. За кубок губернатора боролись четыре команды, две из которых состояли в том числе из представителей нашей области.

Артём Кириллов, участник команды КВН «Заполярье»: «Для команды - это очень важная игра. Мы нарабатываем материал перед выездом в город Сочи на Международный фестиваль «КиВиН», который пройдёт в городе Сочи с 13 по 26 января, где мы поборемся уже за более высокие лиги, за Высшую лигу, возможно, даже ещё за Первую лигу».

Соперники в юморе состязались в трёх классических конкурсах: традиционном «Приветствии», «Разминке с залом» и «Музыкальном домашнем задании».

Большинство болельщиков пришло поддержать именно любимые команды. Некоторые из зрителей в прошлом сами КВНщики: кто-то так же выходил на сцену ДК, а кто-то соревновался на школьном уровне. Но объединяет таких людей любовь к шуткам и тонкому юмору.

Полина Тихомирова, болельщица: «Процесс объединения людей, когда вы все вместе, вы команда, каждый отвечает за какой-то определённый пункт, но при этом все заряжены, все дружные, все энергичные, все позитивные. Это очень здорово!».

На кубке выступили двухкратные финалисты Высшей лиги КВН «Борцы – Северный десант» из Сургута и чемпионы Высшей лиги сезона 2020 года – «Русская дорога» из Армавира. Гости с юга, в прошлом обладатели 4-х КиВиНов, украли всё внимание публики, по праву забрав себе приз зрительских симпатий.

Но кубок главы региона остался дома, ведь его честно выиграла региональная сборная команда «Заполярье».