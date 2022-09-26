Заполярье стало одним из первых регионов, приютившем у себя детей и сирот из ДНР

Всё это стало возможным при участии уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Губернатор уже встретил в аэропорту Мурманска первых 11 ребят, которые теперь будут жить в семьях северян.

Представители регионального правительства встретили самолёт с ребятами, прилетевшими в область с территории ДНР. Многие из них остались без попечения родителей, поэтому детей распределят по семьям из областных муниципалитетов: Кандалакшского района, Ковдорского округа, Полярных Зорь и Оленегорска.

Среди встречающих был и губернатор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Инициативу нашу поддержала уполномоченная по делам детей на федеральном уровне. Я очень благодарен нашей уполномоченной Алевтине, которая всё это организовала, привезла детей, сопровождала и будет контролировать, чтобы детишкам у нас на Севере было очень хорошо».

Как отметил глава региона, правительство благодарно северянам, немедленно откликнувшимся на предложение принять детей на воспитание. Семьи, оформившие временную опеку, подбирались особенно тщательно. А вот само Заполярье ребята выбрали добровольно.

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области: «Мы готовили видеопаспорта семей, наши специалисты приезжали к детям, эти паспорта показывали им. Дети сами выбирали по душе, по своим эмоциям, по своим впечатлениям, которые были у детей после того, как они познакомились по видеоанкете с семьями. Только после этого мы организовывали уже видеосвязь и дети все выразили желание поехать в Мурманск и воспитываться в наших семьях».

В Мурманск прибыли ребята разных возрастов – от 7 до 16 лет. Каждый из них, в соответствии с пожеланиями, будет обучаться в школе или колледже. Для маленьких беженцев уже составлен план психолого-педагогического сопровождения. Каждому из них специалисты будут помогать индивидуально. Дети устраиваются в семьи вместе с братьями и сестрами – никакого разделения не допускается. К примеру, Галина Ермолова приехала из детской деревни «SOS», что в Кандалакше. Женщина призналась, что, несмотря на все сложности, она видит воспитание детей важнейшим призванием в своей жизни».

Галина Ермолова, приёмная мама: «У меня уже большой опыт воспитания детей, я педагог по образованию, поработала с такими ребятами. У меня был опыт приёмного родительства, я выпустила уже трёх ребят, ещё троих сейчас воспитываю. А теперь у меня будет 7 ребят. Я считаю, что это образ жизни мой, я не могу без них жить, без ребят. Они уходят - комната пустеет…».

Галина Михайловна собирается взять 3 детей – они долго ждали своей очереди, ведь все они братья и сёстры, разлучать которых нельзя.

По словам региональной уполномоченной по правам ребёнка, семьи без внимания и поддержки оставлены не будут. Работа по устройству ребят, оставшихся без родителей из Донбасса, в семьи Заполярья будет продолжена.