Заполярье вошло в топ -5 субъектов России, в которых вакцинация ведётся быстрее всего

85 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+52), Кандалакшском районе (+8) и Мончегорске (+5).

Регион остается в лидерах по числу записей на прививку от коронавируса через портал «Госуслуг». Заполярье вошло в топ -5 субъектов России, в которых вакцинация ведется быстрее всего. Рейтинг рассчитывается Минздравом России исходя из численности населения. На данный момент вакцинацию против COVID-19 прошли около 20 тысяч жителей Кольского Заполярья.