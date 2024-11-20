Заполярная писательница знакомит детей с историей Кольского полуострова

Произведения Екатерины Чуниной знакомят детей с историями и легендами Кольского Заполярья.

По словам писательницы, её увлечение литературой началось ещё в детстве, она всегда любила сочинять стихи и рассказы. Не оставила это занятие и после. А с появлением своих детей сюжеты получили соавторов.

Екатерина Чунина, писатель, автор детских книг: «Толчком послужило то, что мы поучаствовали в конкурсе рукописной книги с детьми. И было очень жалко расставаться с книжкой, хотелось её оставить себе. И мы решили сделать несколько экземпляров для себя. Когда мы сделали несколько экземпляров, посыпались предложения от знакомых, чтобы мы им дали, продали наши книжечки».

На страницах книг описаны достопримечательности Кольского полуострова, легенды и даже рецепты. Кстати, многие из иллюстраций нарисованы её детьми и самим автором. Имена, встречающиеся в историях, тоже не случайны, многие из них принадлежат членам семьи: бабушкам и дедушкам писательницы.

Одна из историй знакомит читателей с Оленегорском – родным городом Екатерины Чуниной. Писательница адаптировала легенду об олене – символе города, который показал людям место залежей железной руды. В книгах автора многие действия происходят глазами животных. А главной героиней одного из рассказов смогла стать любимица семьи – кошка Лада.

Екатерина Чунина, писатель, автор детских книг: «Третью книжку мы писали так же совместно, потому что идеи, которые включены в книжку, являются частью нашей семейной жизни, поэтому там они также включены. Поскольку я поморка по папе, я очень берегу эту память, берегу свой род. Как раз третья книжка рассказывает о детях-поморах. Кролик перемещается в XVIII век и знакомится с жизнью и бытом детей-поморов».

Книги знакомят читателей с коренным населением Кольского полуострова, их культурой и народными промыслами.

Для Екатерины обычаи родного края – это семейная история, которую она хочет передать своим детям. На страницах книг можно найти рецепты поморской еды или описание разновидностей козули – обрядовой игрушки поморов, которую делали из ржаного теста.

Екатерина Чунина, писатель, автор детских книг: «Мы часто делаем козули поморские. Мы много чего делаем такого, национального. Стараемся поддерживать дома, как сейчас это модно говорить, культурный код».

Екатерина с супругом и детьми часто навещает родственников в Варзуге. Как говорит сама писательница, нет ничего лучше, чем путешествовать по родному краю. В дороге дружное семейство сочиняет новые истории. Они порой получаются такими живыми и увлекательными, что Екатерина вместе с детьми решила сделать по ним игры-бродилки. Играя, юные читатели смогут не только освежить память, но и разгадать загадки и ребусы, пройти лабиринты или разукрасить персонажей историй.

Екатерина Чунина, писатель, автор детских книг: «Вот зайчик, рыбка, олень, кошка, чтобы через глаза животных рассказать детям про наш замечательный Кольский край. Потому что у нас дети знают Москву, знают Питер, но у нас не сильно много людей и детей знают наш Кольский край. И хотелось бы, чтобы они прочитали книжку с родителями, поиграли в нашу игру. А потом захотели и сами и приехали туда, посмотрели наши замечательные места, родники. Посмотрели, изучили и тем самым познакомились с нашим краем, любили его, не уезжали никуда».

Познакомить с Кольским краем может и учебник по истории, однако, заинтересовать ребёнка обычаями, культурой и традициями Севера можно только через сказку, такую как у Екатерины Чуниной.