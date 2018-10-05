Заполярная столица собирается весело отметить 102-летие города

Сегодня Мурманск официально отмечает свой 102-й день рождения, но торжественные мероприятия, посвященные этому дню, пройдут послезавтра. К праздничным мероприятиям присоединится и Дом молодёжи, воспитанники которого в эту субботу порадуют горожан обширной развлекательной программой.

Инициативные жители Мурманска никогда не сидят на месте, тем более, в преддверие празднования дня города. Вот и воспитанники Дома молодёжи не остались в стороне и решили поздравить всех горожан. Волонтеры подготовили несколько интересных площадок, которые представят в субботу во время народных гуляний. По мнению активистов, в программе развлечений каждый сможет найти подходящее для себя занятие. Так же перед зрителями выступят песенные и танцевальные коллективы, артисты во всю репетируют номера.

Организаторы праздника приготовили для посетителей сюрприз. На сцене выступит мурманская группа, участник одного из самых известных рок фестивалей России. «Мы пригласили выступить замечательную группу, которая буквально недавно представляла наш город и область на фестивале «Нашествие» - это группа «Почтовая служба Бангкока», - сообщил журналистам Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи». - У нас будут совершенно новые исполнители, имена которых пока что, может быть, не очень известны в нашем городе. Но мы очень надеемся, что после наших выступлений, они понравятся и их будут часто приглашать на различные конкурсы и концертные программы».

Помимо подготовки к творческой части праздника, волонтеры собственноручно строят необходимые для выступлений и конкурсов декорации.