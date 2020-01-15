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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.20 19:30

Заполярные команды отправились юморить в Сочи

На крупнейший форум команд КВН в Сочи отправились 7 команд из Мурманской области. Как готовятся к отбору участников для нового сезона Высшей лиги КВН, узнаем из  сюжета «Арктик-ТВ».

В Сочи начинались показы команд на 31-ом международном фестивале КВН «КиВиН-2020». На крупнейшем форуме команд КВН Мурманскую область представляют семь команд.  Шесть заполярных команд, которые отправились на черноморский курорт, выступали в прошедшем сезоне Мурманской лиги КВН - это команды «Сверхразум», «Для Вас», «Суровые парни», «Семейные ценности», а также чемпионы сезона – «Сборная Алакуртти» и «Ой, всё».

Ещё один представитель Заполярья – «Сборная Снежногорска», которая в первом же сезоне в рамках Высшей лиги КВН дошла до финала.

Фестиваль «КиВиН-2020» продлится до 24 января, когда станут известны все участники нового сезона Высшей лиги КВН.

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