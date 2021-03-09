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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.03.21 19:30

Заполярные коммунистки отметили 8 Марта в кругу единомышленников и соратниц

Международный женский день отметили заполярные коммунистки. 8 Марта - изначально политический праздник, день борьбы за права и равенство. Но мурманские представительницы КПРФ в этот день поумерили боевой пыл. 

Главный весенний праздник представители региональной партии КПРФ встретили в тесном кругу единомышленников и соратниц по движению, ведь 8 Марта часто называют праздником коммунисток Цеткин и Люксембург.

Татьяна Ковалева, секретарь горкома партии КПРФ: «Вы знаете, это праздник - день борьбы женщин за свои права. Учитывая, что мы партия КПРФ, мы всегда в оппозиции, а сейчас актуальна борьба женщин за свои права с этими пенсионными реформами, с условиями ЖКХ, с поднятиями цен на продукты питания. Кому, если не женщинам, борются за эти права».

Такие встречи доказывают, что современные женщины готовы объединяться, не только для того, чтобы вместе отстаивать свои права, но и для того, чтобы получать цветы и тёплые поздравления.

Андраник Мусатян, секретарь горкома партии КПРФ: «Этот праздник у нас у всех с детства. Мы поздравляем учительниц, мам, любимых женщин, сестёр. Каждый год, а это уже второй год, я поздравляю женщин из «Надежды России», часть из них из КПРФ, как и я, часть из них просто активистки этого движения».

Международный женский день отмечают более 100 лет, но все же первоначальную политическою окраску он растерял, став одним из самых любимых в народе. Ведь в этот день каждая женщина чувствует себя особенной.

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