Заполярные коммунисты отметили 108-ю годовщину Октябрьской социалистической революции

Участники праздничного митинга развернули красные знамена и транспаранты у памятника В.И. Ленину в Мурманске.

Несмотря на смену политического курса, северяне бережно относятся к своей истории. В Мурманске центральный проспект до сих пор носит имя вождя пролетариата. Сквер у памятника благоустроен и служит не только местом для политических акций, но и для отдыха горожан.

Сегодня многие коммунисты принесли на митинг гвоздики – дань славному советскому прошлому, о котором они вспоминают с теплотой и ностальгией.

Татьяна Ковалева, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «КПРФ»: «Советская власть после революции принесла нам бесплатное здравоохранение, образование, уравняла права женщин и мужчин, был установлен 8-часовой рабочий день, появились роддома, санатории. Я во всем этом выросла и купалась в счастливом своём детстве».