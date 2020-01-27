Заполярные красавицы выкладываются на все 100%

В современном фитнес-центре «Status Club», расположенном в самом сердце Мурманска, проходят тренировки участниц Всероссийского конкурса «Миссис и мисс Великая Русь». В течение трёх месяцев конкурсантки проекта-преображения будут не только приводить себя в отличную физическую форму, но и обучаться основам актерского мастерства, дефиле, чтобы стать лучшей версией себя.

Есть ли стандарты красоты? Глядя на участниц Всероссийского конкурса «Миссис и мисс Великая Русь» понимаешь, что этот вопрос риторический. Все девушки прекрасны по-своему. Характер, харизма, интеллект - у каждой из них эти черты уникальны. И все же представительницы прекрасного пола решили посостязаться между собой за звание самой красивой.

Мария Самсонова, участница конкурса: «Я пришла участвовать в конкурсе для себя, чтобы доказать, что я не только хорошая мама, но и хороший друг, коллега. Проявить себя с творческой стороны, научиться новому, познакомилась с девочками. Я не могу в повседневной жизни испытывать такие эмоции».

Жюри определит двух победительниц среди тех девушек, которым ещё только предстоит стать мамами и среди красавиц, у которых уже есть дети. Евгения Максименко из города Заозерск уже принимала участие во Всероссийском конкурсе красоты. Недавно она родила третью дочку, но это не помешало ей вновь включиться в борьбу, чтобы, наконец, одержать победу.

Евгения Максименко, участница конкурса г. Заозерск: «Мне не хватает того, что происходит в Мурманске - новых знакомых, познания себя».

В фитнес-центре «Status Club», который располагается в отеле Азимут, девушки выкладываются по полной. Отличная физическая форма подарит им не только отличное настроение, но и уверенность в себе, а это серьёзная заявка на победу. По словам персонального тренера Александра Берга, начинать работу над собой никогда не поздно.

Александр Берг, персональный тренер фитнес-центре «Status Club»: «Для девочек это всё просто, нужно придерживаться правильного питания и слегка ухаживать за собой, нагружать своё тело и кардионагрузками, и общими нагрузками».

Организаторы конкурса подготовили для девушек проекта «Миссис и мисс Великая Русь» различные занятия и тренинги, чтобы каждая прекрасная северянка смогла максимально раскрыть свои таланты, научится презентовать себя и не бояться публики.

Александра Низовец, координатор конкурса: «Конкурс создавался для того, чтобы показать безграничные возможности русской женщины, потому что женщина XXI века - это не просто мама, это женщина успешная, развивающаяся, интересующаяся, живая, которая успевает заниматься не только семьей».

За три месяца под руководством профессионалов конкурсантки пройдут серьёзную подготовку и выступят в финальном шоу. Но уже сейчас видно, как у девушек блестят глаза и они готовы довериться команде, которая поможет им преобразиться.