Заполярные квнщики вновь появятся в эфире федерального канала

4 ноября в 17.55 на «Первом канале» их покажут в эфире гала-концерта музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2020». В нём принимает участие и команда «Сборная Снежногорска «Мурманск - столица Арктики».

Напомним, юмористический фестиваль состоялся в сентябре в Светлогорске. На нем наши юмористы заняли третье место и привезли домой «Большой КиВиН в тёмном».