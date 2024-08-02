Заполярные мамы могут принять участие в уникальной федеральной программе «Мама-предприниматель», которая пройдёт со 2 по 6 сентября

Обучение проходит в формате пятидневного тренинга-интенсива, где участницы могут сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план.

Заключительный этап обучения – конкурс проектов. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

Лучшие проекты регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь в продвижении продукции, а победители федерального этапа – грант до 1 млн рублей и поддержку по партнёрским предложениям.

Программа ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, которые хотят запустить или развивать свой бизнес.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте мамапредприниматель.рф.