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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.25 19:30

Заполярные педагоги завершили обучение на курсах повышения квалификации по программе «Подготовка к Российской робототехнической олимпиаде 2025»

Российская робототехническая олимпиада проводится по всей нашей стране на протяжении вот уже 22 лет. В нынешнем году впервые её финал состоится в Мурманске. Потому заполярные школьники особенно серьёзно готовятся к соревнованиям. А качественную и оперативную помощь в этом деле им по-прежнему оказывают их преподаватели. Педагоги даже прошли специальные курсы повышения квалификации.

Дмитрий Савинков, член Национального экспертного совета Федерации по спортивной и образовательной робототехнике, руководитель научно-методического комитета Российской робототехнической олимпиады: «По инициативе Министерства образования и правительства Мурманской области мы сейчас проводим курсы в «Лапландии», которые направлены на то, чтобы поднять и идеологическую составляющую педагогов, дабы они загорелись, и, конечно, методическую. Мы делимся с ними секретами. Хотим, чтобы было больше победителей. Приятно же, когда принимающая сторона заслуженно занимает призовые места на подиуме».

Сергей Кулаков, директор Центра образования «Лапландия»: «Самое главное – практика! У нас есть много различного оборудования, много конструкторов. И педагоги практически отрабатывают те навыки, о которых им рассказывают теоретически».

Из 72 академических часов - 54 было как раз отведено на практику.

На этот раз слушателями курса выступили заполярные педагоги из 9 муниципалитетов Мурманской области. Среди них были преподаватели как с большим опытом обучения робототехнике, так и с минимальным.

Дмитрий Савинков, член Национального экспертного совета Федерации по спортивной и образовательной робототехнике, руководитель научно-методического комитета Российской робототехнической олимпиады: «Кому-то тяжело, потому что они только несколько месяцев назад в первый раз увидели наборы. Но мы делаем всё, чтобы эти преподаватели смогли, самое главное, загореться. Научить всему мы в любом случае не сможем, а вот сделать так, чтобы педагоги захотели дальше развиваться – одна из наших важнейших задач. Так, в дальнейшем они смогут увлечь детей своим желанием заниматься робототехникой».

Слушатели не только узнали много нового в области робототехники, но и научились самостоятельно выполнять задания предстоящей олимпиады. Например, запускать маяк, поднимать флаг России и доставлять грузы на острова.

Светлана Вершинина, педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы г. Оленегорска: «Самое ценное то, что мы на практике это всё прошли сами, встали на место детей и выполнили задания, как будто сами являемся участниками олимпиады. Мы ощутили на себе, как тяжело ребятам справляться, тем более в столь маленьком возрасте с такими сложнейшими заданиями. Но дети справляются, побеждают. А значит, все возможно и реально».

Весь процесс обучения заполярных педагогов проходил под руководством экспертов национального уровня. Они, помимо прочего, обсудили со слушателями удачные стратегии, рассказали им, какие типичные ошибки из года в год совершают участники, как их исправить, а также поделились своими личными лайфхаками.

Лариса Соловьева, старший судья, член Национального экспертного совета Российской робототехнической олимпиады: «Я помогаю с передачами, указываю на нестандартные детали, способы крепления. Иногда говорю, мол давайте прочитаем правила, чтобы люди не погружались в свои мысли, не думали, что всё сразу поняли правильно, а периодически возвращались к регламенту, смотрели, как там написано. Очень важно одинаково понимать правила и донести их детям. Кроме того, научить ребят читать и видеть в задаче сразу вариант решения».

По окончании обучения всем слушателям вручили сертификаты о повышении квалификации, а также робототехнические наборы «Аврора Олимп».

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