Заполярные школьники – лучшие по конструированию роботов и умных домов

Команды из Мурманска, Мончегорска и Кандалакши вернулись из Краснодара, где состоялись престижные соревнования «Junior Skills» по ранней профориентации. Домой начинающие инженеры-программисты привезли золотые и бронзовые медали.

Одна из участниц «Junior Skills» - семиклассница Даша Воронская - говорит, что её ровесники не понимают, чем она занимается. Объясняет, что создаёт социальные сети для вещей. В свои 13 лет девочка пишет компьютерные коды и строит уменьшенные копии умных домов. Напарница Даши - Юля Ромахова и вовсе учится в 4 классе, а в её голове вертятся идеи о том, как сделать беспилотный летательный аппарат, доставляющий пиццу заказчикам.

- Все необходимые операции, например, полив садовых растений, можно переложить на систему, удалить человеческий фактор, который иногда негативно влияет на процессы, - говорит Дарья Воронская, участник соревнований. – Тогда появится больше времени у человека на личные дела…

На детских соревнованиях по профориентации «Джуниор Скиллс», которые проходили в рамках известного конкурса «ВорлдСкиллз Раша», проект умного дома девчонок, придуманный за три дня, получил «золото». Другие команды из Мурманска, Мончегорска и Кандалакши также вернулись с наградами.

- Команды были сильными. Сначала мы шли вровень, но в последние два дня нам помог победить наш мэшап - наш сайт, - рассказывает Юлия Ромахова, участник соревнований.

Максим Багаев и Андрей Пономарев представляли Мурманск в старшей возрастной группе. Они уже опытные инженеры, за их плечами Олимпиада по робототехнике в Пекине. Для краснодарского конкурса школьники сконструировали робота, который может существенно упростить жизнь сотрудникам торговых складов. «Базовое задание заключалось в том, что на складе находятся товары разных форм, их надо развозить по стеллажам, - рассказывает Максим Багаев, участник соревнований.

Как рассказал Андрей Пономарев, участник соревнований, они начали готовиться к соревнованиям ещё зимой, заняли в мурманских отборочных соревнованиях первое место. Готовили один проект, но на конкурсе судьи изменили задание, поэтому ребятам пришлось действовать быстро. Победил тот, кто сумел сориентироваться. «Просто с самого детства мы увлекаемся инженерно-компьютерными компетенциями, я ими занимаюсь 6 лет, - рассказал Андрей Пономарев. - Со временем мы переходили к более сложным заданиям».

Педагоги Центра творчества «Лапландия» и сами отличились на соревнованиях, например, Александр Федулеев стал вторым в регионе экспертом в компетенции «интернет вещей». Теперь он может судить аналогичные конкурсы.

- Если сейчас мы спрашиваем, что такое интернет вещей, то никто не знает. Это фантастика. Пройдёт ещё года три, и все будут знать, - уверен Александр Федулеев, педагог Центра творчества «Лапландия». - Но у нас к тому времени будут подготовленные дети, которые будут работать в этой сфере.

Однако, подопечные «Лапландии» не спешат связывать своё будущее с разработкой умных домов и роботов. Несмотря на перспективы, в мурманских вузах таких направлений пока просто нет.