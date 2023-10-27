Заполярные спасатели в Коле отрабатывали навыки ликвидации последствий техногенной аварии

Сильное задымление. Воздух сотрясает звонкий плач младенца и пронзительные крики, полные боли и отчаянья...

По легенде учений, в результате взрыва на промышленной площадке предприятия произошло частичное обрушение технических сооружений. Рабочие, среди которых травмированные, пострадавшие с разной степенью тяжести оказались заблокированы внутри разрушенных зданий, в автобусе, под машинами.

Таков замысел тактико-специального учения спасателей, которые организовали в Коле тренировку по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Андрей Коцюн, главный специалист-эксперт группы координации деятельности аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Мурманской области, рассказывает, что аварийно-спасательным группам предстояло провести разведку в завалах полуразрушенных зданий, в условиях ограниченного освещения и пространства обнаружить и извлечь пострадавших, оказать им первую помощь и эвакуировать.

Перед участниками учений стояла задача отработать каждый этап, в первую очередь, качественно, а не на скорость, но уложиться в отведенный временной норматив.

По итогу тренировки спасателей ждал детальный разбор каждого этапа.