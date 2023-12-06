Заполярные спортсмены теперь могут пользоваться криогенной камерой в Центре специализированных видов медицинской помощи

Такая терапия снимает отёчность, повышает кровообращение и держит мышцы в тонусе.

У спортсменов Мурманской области появилась почувствовать 100-градусный мороз. Пауэрлифтер Дмитрий Кобзев первым испытал на себе криогенную камеру Центра специализированных видов медицинской помощи.

Дмитрий Кобзев, пауэрлифтер: «Первые ощущения, если честно говоря, в первой камере стоишь, мерзнешь, во второй - уже настолько холодно, что это чувство как-то отходит на задний план. А после процедуры испытываешь такую лёгкость и тепло, что по всему телу покалывания. Это можно сравнить с тем же самым, как из парилки в прорубь прыгнуть».

Но спортсмен уверяет, что процедура намного мягче проруби, ведь к ледяной воде ещё нужно морально подготовиться. Дмитрий и дальше планирует ходить в криокамеру, ведь, такая процедура в положительно влияет на восстановление организма в период интенсивных тренировок.

Есения Морар, врач-терапевт, врач-инфекционист ГОУЗ «МОЦСВМП»: «Если мы говорим про кожные покровы и нервно-мышечный аппарат, то здесь реализуется противовоспалительный эффект, который интересен с точки зрения медицины, противоотечный и выраженный противоаналектический эффект. Если мы говорим про внутренние органы, то за счёт перераспределения кровотока в рамках проведения процедуры кровь активно насыщается кислородом и тем самым питает внутренние органы».

Такая процедура полезна для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, кожи и после травм. Спортсменам она показана перед тренировками и соревнованиями, а также после серьёзных нагрузок.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Тренировочный процесс многогранный и в процессе базовых тренировок, интенсивных тренировок, особенно в период соревновательный катастрофически мало времени для восстановления организма спортсменов, поэтому в последние годы активно используют холодовую терапию, которая помогает восстанавливать спортсмена, уменьшать боль, которая вызвана как раз физическими нагрузками».

Однако, не любой спортсмен может посетить криокамеру. Она предназначена для северян – кандидатов сборных команд Российской Федерации.