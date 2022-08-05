Заполярные студенты готовятся дать фору соперникам из других регионов

До Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям остались считанные дни. Свои навыки продемонстрируют порядка восьмидесяти конкурсантов. Несмотря на летние каникулы, многие тренируются ежедневно по несколько часов и в этом им активно помогают педагоги.

До Чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям остались считанные дни. Свои навыки продемонстрируют порядка восьмидесяти конкурсантов. Несмотря на летние каникулы, многие тренируются ежедневно по несколько часов и в этом им активно помогают педагоги.

В выборе профессии Екатерина не сомневалась. Вдохновили примеры мамы и крестной. Обе трудятся в медицинской сфере. В этом году Катя пересекла учебный экватор – студентка перешла на третий курс Мурманского медицинского колледжа.

Екатерина Своротова, студент ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»: «Я надеюсь, что на профессии «медицинская сестра» моя профессия не закончится. Я очень хочу поступить в будущем в вуз. Мне понравилось, допустим, проходить практику в отделении реанимации. Я даже пообещала, что на следующий год я тоже туда обязательно вернусь».

В студенческом календаре – каникулы. Но Екатерина приходит в мастерскую колледжа каждый день. Вместе с ней – однокурсница и несколько преподавателей. Они помогают в тренировках: по два-три часа девушка отрабатывает навыки, которые скоро продемонстрирует на чемпионате профмастерства.

Екатерина Своротова, студент ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»: «Это какая-то ситуационная задача, где имеется пациент, у которого есть заболевание. И мне, как медицинскому работнику, нужно выполнить назначение. Но иногда этим не ограничивается, потому что зачастую нужно оказать эмоциональную поддержку, помочь в транспортировке пациента».

У каждого действия своё допустимое время. За качество выполнения будут начислены баллы. По сути, Екатерина репетирует экзамен. Ведь почти такие же 40-минутные модули сдают выпускники колледжа.

Андрей Савенков, директор ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»: «Мы знаем, что соперниками нашей Кати будут студенты колледжей Арктического региона. Это Архангельск, это Ненецкий автономный округ и ряд других. Конечно, мы ожидаем соперничества, но надеемся, что наш опыт и наша подготовка дадут свои плоды и верим в Катю».

Чемпионат посвящён 15 профессиональным компетенциям. Времени же на подготовку почти не осталось, так как соревнования стартуют 10 августа на площадке Мурманского легкоатлетического манежа.