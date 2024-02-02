«Заполярные таланты»: в волшебстве и магии соревнуются малыши ЗАТО Александровск

В большом ЗАТО прошёл конкурс для талантливых воспитанников детских садов, в рамках которого ребята показывали своё мастерство в приготовлении бутербродов, создании праздничных причёсок, цирковом искусстве, вокале и танцах.

Несмотря на юный возраст участников, в фестивале творчества и талантов самое настоящее взрослое жюри. Оценивают малышей строго, обязательный критерий, например, чистота и оригинальность исполнения как в вокальных номинациях, так и в прикладном искусстве.

Елена Полякова, член жюри конкурса «Заполярные таланты», г. Снежногорск: «Вы же слышали: волшебство – насколько это важно? Любая поделка, сделанная своими руками, для ребёнка – это волшебство. Когда мы зашли, здесь были только материалы: бумага, клей, ножницы… Прошло 20 минут и мы видим красоту и чудесности».

Здоровой конкуренции и уважению к работам других участников учат педагоги конкурсантов. Это сложно, но в таком возрасте гораздо проще объяснить детям как стоит вести себя во время таких фестивалей. Кроме того, это отличная возможность удивить своими навыками зрителей.

Лариса Чекольских, заведующая детским садом №9, г. Снежногорск: «Я считаю, что на этом празднике каждый участник может проявить свои способности, свои таланты. Они готовят своё выступление, продумывают, что они покажут, чем удивят жюри – своими талантами, способностями, номером».

Празднику творчества уже 7 лет, номинации и сложность исполнения заданий всё растёт, но дети справляются с задачами. И причёски для бала мастерят, и блюда для завтрака всей семьи готовят.

Наталья Лапинская, член жюри конкурса «Заполярные таланты», г. Снежногорск: «Для этого возраста задания были сложными, потому что нужно было приготовить что-то интересное, сказочное, но при этом использовать нож. А это очень опасно, но дети справились».

Конкурс «Заполярные таланты» - это и, своего рода, первая ступень в профессиональном самоопределении ребёнка, уверены педагоги. Зажигать искорки интереса к любимому делу можно и нужно с ранних лет.