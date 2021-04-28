Заполярные теплоэнергетики внедряют энергоэффективные технологии

На предприятии «Мурманэнергосбыт» проводят энергоэффективные мероприятия. Установка нового оборудования, светодиодных ламп и дисциплина, когда каждый сотрудник, зная, что, уходя, надо гасить свет, приносят реальную экономию средств.

На центральной котельной в Кандалакше в рамках энергосервисного контракта были установлены четыре сетевых насоса отечественного производителя «Вило Рус». И уже в этом сезоне энергетики рассчитывают получить экономию электроэнергии порядка 10%. Но это не единственный способ усовершенствовать работу оборудования. В этом же филиале компании «Мурманэнергсбыт» за счёт собственных средств были установлены так называемые частотные преобразователи – они не только позволяют экономить, но и продлевают срок службы оборудования.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Это для нас очень важно, потому что насосные агрегаты очень дорогостоящие, а нам важно, чтобы они эффективно и плавно запускались и как можно дольше работали».

А ещё сотрудники компании - от генерального директора до мастера участка и разнорабочего - чтут прописные истины: «уходя надо обязательно гасить свет».

Михаил Проснев, директор филиала АО «МЭС» «Кандалакшские теплосети»: «Если свет горит, делаем замечание. Это, во-первых, экономия. Если вы заметили, то у нас практически везде сейчас стоят светодиодные лампы. Если брать освещение даже наружное - полное светодиодное освещение».

Ещё один способ уменьшить затраты – автоматизация процессов. Только представьте, для того чтобы обеспечить теплом и горячей водой потребителей, предприятие со всеми его филиалами сегодня тратит 500 миллионов рублей в год только на электроэнергию.