До 50 тысяч рублей смогут получить медики, переболевшие короновирусом

С начала следующего года правительство Мурманской области компенсирует стоимость отпуска на российских курортах и в санаториях. Об этом во время оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

Заполярным медикам, которые заболели коронавирусом на работе, оплатят отдых в санаториях. Они смогут рассчитывать на стопроцентную компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение на территории России в сумме до 50 тысяч рублей. По словам Андрея Чибиса, такая мера поддержки, элемент благодарности врачам, которые трудятся в непростой эпидситуации.

Андрея Чибис, губернатор Мурманской области: «Такая мера поддержки поможет быстрее наших врачей возродить в активную жизнь. Это ещё один элемент благодарности за то, что они делают».

Во время оперативного совещания Андрей Чибис также сообщил, что жители региона стали узнавать о результатах теста на COVID-19 оперативнее - в течение 10 часов. Раньше время ожидания достигало 2 дней.

Андрея Чибиса, губернатор Мурманской области: «Это позволяет нам гораздо более оперативно, с одной стороны, проинформировать человека о положительном результате. С другой стороны, гораздо более оперативно направить туда патронажную бригаду вместе с лекарствами, то есть приступить к лечению в четыре раза быстрее, чем положено по нормативу».

Что же касается планов на будущий год, то оплачиваемые общественно-полезные работы решено оставить, как инструмент поддержки жителей Мурманской области. Таким образом, около 1200 северян, оказавшиеся по какой-либо причине в сложной финансовой ситуации, смогут получить работу.