Заполярный ансамбль танца «Сполохи» отпраздновал 55-летний юбилей

В Мурманском областном Дворце культуры имени С.М. Кирова провели юбилейный концерт заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля танца «Сполохи». Более полувека коллектив является одним из ведущих на Северо-Западе, школой сценического мастерства, проводником русской танцевальной культуры.

Народные танцы в исполнении заслуженного ансамбля «Сполохи» отличают самобытность, образность и разнообразие. Высокий профессиональный уровень позволяет артистам с успехом представлять хореографическое искусство в России и за рубежом. Участники блистательно выступают, побеждая на фестивалях народного танца.

В этом году отмечает 40-летие работы в «Сполохах» его бессменный руководитель Сергей Прибытков. Он подвижник своего дела, балетмейстер и мудрый наставник молодых исполнителей. За годы трудовой деятельности Сергей Николаевич создал крепкий коллектив, сумел привить ученикам любовь к народной культуре.

Сергей Прибытков, руководитель ансамбля «Сполохи»: «Сегодня наш коллектив отмечает 55-летний юбилей со дня создания коллектива под названием «Ансамбль танца «Сполохи». Это красота в первую очередь и то, что я называю «через душу», «через сердце». Всегда музыка, говорю, чтобы у вас застучало и взволновало. Тогда это всё получается, особенно у основного состава. Труд и терпение – должно это всё в итоге показать творчество. У нас часто говорят художественная самодеятельность. А я говорю всегда: «Ребята, слово «самодеятельность» убираем, а слово «художественная» - очень важно. В первую очередь красота, красота спасёт мир, говорят».

В зале ещё нет зрителей, а на сцене кипит работа – идёт подготовка к юбилейному концерту. В гримёрках развешаны костюмы, артисты сосредоточенно готовятся к выступлениям.

Денис Лягушин, участник ансамбля танца «Сполохи»: «Сергей Николаевич жёсткий руководитель, требовательный, что очень хорошо. В детстве, пока мы росли, он так хорошо занимался с нами. Если он видит, что человек хочет, он помогает. Помогает и ещё больше даёт».

Концерт открывают зажигательные народные танцы и поздравления. Зрительный зал, заполненный до отказа, благодарен за яркие выступления и мастерство танцоров. Кстати, главным богатством руководитель коллектива считает именно участников. Ведь они своим упорством и любовью к искусству раскрывают на сцене душу России. За 55 лет на сценических площадках более 600 юношей и девушек прошли школу ансамбля народного танца «Сполохи». Сегодня здесь занимается три группы, три поколения: основной состав – взрослые танцоры, средняя группа и студия – дети от 7 лет. Есть и те, кто танцует 25 лет, многие приходят учиться даже семьями.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «Сложно найти у нас в регионе, а в городе Мурманске это точно, семью, которая бы не прошла, не соприкоснулась бы со «Сполохами». Мы с любовью посещаем концерты, потому что коллектив признан на всю страну. Он практически сопоставим с профессиональными коллективами. И каждый концерт – это радость».

- За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в сохранение и развитие культуры Кольского Заполярья и в связи с 55-летием творческой деятельности ансамбля танца «Сполохи» награждается Почётной грамотой Министерства культуры Мурманской области, награждается заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Николаевич Прибытков!

Ирина Яскажук со школьных лет занимается танцами. Она участница основного состава коллектива и часто выезжает на гастроли.

Ирина Яскажук, участница ансамбля танца «Сполохи»: «Я очень люблю народные танцы, фольклорные, народные костюмы. Это тот самый порыв души, когда русскому человеку хорошо и приятно. И он выражает свои эмоции с помощью танца».

На концерте была представлена история зарождения и полувекового развития заслуженного коллектива. Отмечены руководители разных лет, ветераны танцевального искусства и друзья «Сполохов» из городов Мурманской области. Главное, что объединило всех - хореографов, артистов и зрителей - большая любовь к русской культуре и желание продлить лучшее в танцевальном искусстве на сцене.

Ансамбль танца «Сполохи» не останавливается в развитии, постоянно совершенствуя мастерство, пропагандируя национальные традиции и неизменно сохраняя высокий класс выступлений.