Заполярный богатырь из гаражного бокса пожмёт руку Шварценеггеру

Известный мурманский атлет-тяжеловес Леон Мирошник готов обновить рекорды. Уже этой осенью он отправится на чемпионат «Арнольд Классик», где встретиться с легендой Арнольдом Шварценеггером.

Не успели умолкнуть фанфары в честь силачей, которые осенью прошлого года смогли на три метра сдвинуть барк «Седов», как заполярные богатыри вновь готовы изумлять публику. Леон Мирошник стал победителем соревнований по силовому экстриму «Кубок Гераклиона». Одно из самых зрелищных упражнений «лог-лифт» на чемпионате он выполнил просто виртуозно.

Теперь мурманский богатырь готовится к поездке в США на чемпионат «Арнольд Классик», крупнейшее соревнование, созданное и проходящее под покровительством знаменитого бодибилдера, актера и политика Арнольда Шверценеггера. Леон даже не мечтал о том, что когда-то сможет пожать руку кумиру 90-х.

Леон Мирошник, атлет: «Это же терминатор, все дети смотрели. Чтобы увидится с ним я даже и не мечтал, так сложились обстоятельства, что это станет реальностью».

Соревнования в Америке пройдут осенью, время для подготовки есть. Сейчас Леон за одну тренировку поднимает около 20 тонн. Например, снаряд с красивым названием «Ось Аполлона» весит 110 кг. Такие занятия на грани человеческих возможностей проходят, как ни странно, не в тренажёрном зале, а в одном из гаражей Мурманска. Впрочем, чемпиона сложности только закаляют и разжигают волю к победе.

Леон Мирошник, атлет: «Так сложилось, что мои начинания никто не поддержал из городских спортзалов, а мечта настолько мною движет, что на семейные сбережения я приобрёл этот бокс, чтобы следовать дальше и следовать мечте».

Хочется верить, что сценарий для Леона Мирошника сложится так, как в лучших голливудских фильмах, и этот стальной человек в прямом и переносном смысле сможет достойно представить Заполярье на международном уровне, тренируясь в скромных условиях.