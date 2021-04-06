Отправление теплохода «Клавдия Еланская» из Мурманска отложено из-за погодыВ южной части Хибин отмечается увеличение уровня лавинной опасности!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.21 19:30

Заполярный богатырь из гаражного бокса пожмёт руку Шварценеггеру

Известный мурманский атлет-тяжеловес Леон Мирошник готов  обновить рекорды. Уже этой осенью он отправится на чемпионат «Арнольд Классик», где встретиться с легендой Арнольдом Шварценеггером.

Не успели умолкнуть фанфары в честь силачей, которые осенью прошлого года смогли на три метра сдвинуть барк «Седов», как заполярные богатыри вновь готовы изумлять публику. Леон Мирошник стал победителем соревнований по силовому экстриму «Кубок Гераклиона». Одно из самых зрелищных упражнений «лог-лифт» на чемпионате он выполнил просто виртуозно.

Теперь мурманский богатырь готовится к поездке в США на чемпионат «Арнольд Классик», крупнейшее соревнование, созданное и проходящее под покровительством знаменитого бодибилдера, актера и политика Арнольда Шверценеггера. Леон даже не мечтал о том, что когда-то сможет пожать руку кумиру 90-х.

Леон Мирошник, атлет: «Это же терминатор, все дети смотрели. Чтобы увидится с ним я даже и не мечтал, так сложились обстоятельства, что это станет реальностью».

Соревнования в Америке пройдут осенью, время для подготовки есть. Сейчас Леон за одну тренировку поднимает около 20 тонн. Например, снаряд с красивым названием «Ось Аполлона» весит 110 кг. Такие занятия на грани человеческих возможностей проходят, как ни странно, не в тренажёрном зале, а в одном из гаражей Мурманска. Впрочем, чемпиона сложности только закаляют и разжигают волю к победе.

Леон Мирошник, атлет: «Так сложилось, что мои начинания никто не поддержал из городских спортзалов, а мечта настолько мною движет, что на семейные сбережения я приобрёл этот бокс, чтобы следовать дальше и следовать мечте».

Хочется верить, что сценарий для Леона Мирошника сложится так, как в лучших голливудских фильмах, и этот стальной человек в прямом и переносном смысле сможет достойно представить Заполярье на международном уровне, тренируясь в скромных условиях.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)А что у вас, коллеги, в кошельках? Зарплата рядовых сотрудников менее интересна россиянам, чем зарплата руководства-PRO Валюту (16+)«Народный контроль» - североморские депутаты заглянули в магазины-PRO Энергетику (18+)По итогам I квартала Кольская АЭС выработала более 2 800 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика