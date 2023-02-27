Заполярный хоккейный клуб «Арктика» вышел в плей-офф Национальной молодёжной хоккейной лиги

Выход в плей-офф обеспечили победы «Арктики» на домашних и гостевых матчах. Клуб надежно обосновался в пуле лучших молодёжных команд Западной конференции.

До завершения регулярного чемпионата останется открытым только вопрос об окончательном месте хоккеистов в турнирной таблице. Заполярный клуб второй сезон подряд будет принимать участие в играх на вылет в борьбе за Кубок Регионов.

Последние матчи уже в качестве участника плей-офф состоялись в мурманском Ледовом Дворце против клуба «Металлург» и завершились со счётом 5:2 и 11:6 в пользу нашей команды.

Ближайшие игры на домашнем поле «Арктика» сыграет 3 и 4 марта против «Полёта» из Рыбинска.