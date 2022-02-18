Заполярный кайтсерфиг набирает популярность в Териберке

Примечательно, что практикуют его не только в тёплых краях, но и на Кольском севере – в Териберке.

Кайтсёрфинг — это катание на доске по воде с большим воздушным змеем, который позволяет двигаться за счёт силы ветра и выполнять различные прыжки. Любители пощекотать себе нервы съезжаются в Териберку, где погодные условия помогают в полной мере насладиться данным видом спорта.

Проблем с главной движущей силой – ветром на побережье Баренцева моря нет, вот только чтобы не замерзнуть спортсмены вынуждены кататься в гидрокостюмах. Со стороны такое направление выглядит очень экстремально, учитывая температуры воды, воздуха и общую суровость Севера. Но возможно именно такие впечатления и привлекают к нам райдеров.