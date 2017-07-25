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День за днём с «Арктик-ТВ»25.07.17 20:30

«Заполярный рубеж» - для самых сильных и выносливых

Накануне Дня Военно-морского флота России в окрестностях Североморска  проведут гонку на выносливость  «Заполярный рубеж». Командам, в составе которых выступают и военные подразделения Северного флота, и гражданские спортсмены, предстоит преодолеть почти 5 километров бегом по болотам, лесным тропам и просекам. Но природные препятствия не единственная сложность на трассе.  Чтобы сделать участки соревнования по-настоящему непролазными, организаторы соорудили десятки изощрённых сооружений.

Стены, трамплины и болото, под натянутыми над землёй веревками спортсменам придётся ползти по-пластунски в грязи. Так что  остаться  чистыми  участники 5-километрового марафона на выносливость, который проводится  накануне  празднования Дня Военно-морского флота России в Североморске, точно не смогут.

В этом году к устройству полосы препятствий организаторы подошли самым изощрённым образом, и умудрились усложнить даже  то,  что итак обычный человек не посчитал бы простым.

- Длина трассы осталась прежней – 4600 метров, так же  будут на ней 14 препятствий,  - отмечает Константин Ганин, офицер соединения морской пехоты Северного флота. – Но  в этом году мы немного усложнили   некоторые участки, сделали, например, шире рвы, повыше сделали препятствия – добавили покрышки колёс сверху, а в прошлом году их не было.

Оборудованием многофункциональной трассы для соревнований под названием «Заполярный рубеж» занимались флотские специалисты. Около половины из 35 команд, подавших заявки на участие, представляют воинские части Северного флота. Несмотря на специфику испытания, нормам безопасности на рубежах инициаторы проекта уделяют особое  внимание.

- На каждом препятствии будет находиться медицинский работник, санитар, которые в случаи ЧП смогут оказать медицинскую помощь, - успокаивают Иван Вахнин, помощник командующего флотом – начальник физической подготовки Северного флота. В стартовом городке будет дежурить карета скорой помощи.

Напомним, впервые открытые командные соревнования под названием «Гонка «Северный фронтир» состоялись в июле прошлого года. Тогда на старт вышли 250 человек в составе 49 команд. Победителем стала сборная 45-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Кто возьмёт награду в этом году, узнаем уже скоро.

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