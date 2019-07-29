«Заполярный рубеж» преодолели все команды

На территории парка «Патриот» в районе Кильдинстроя прошли соревнования по бегу по пересечённой местности. Участникам пришлось преодолевать как естественные, так и искусственные препятствия. Забег получил название «Заполярный рубеж».

Такие марафоны на Северном флоте стали хорошей традицией. Они проводятся уже 4-й раз. В этом году на старт вышли 66 команд. В каждой по 4 человека. Большинство участников - военнослужащие. Они бежали в первой группе. Вторая группа состояла из гражданских команд. Выносливость решили проверить не только мужчины, но и девушки. Каждому предстояло преодолеть 5 километров и 20 препятствий. Участники штурмовали высоты и стены, ползали под бронетехникой, преодолевали болото и ныряли в ров с водой. До финиша добрались все. Победителями стали команды военнослужащих «Армата» армейского корпуса и «Гроза-2» армии ВВС и ПВО Северного флота, выступавшие в первом и втором дивизионах. Среди гражданских - первыми до финиша добрались мурманчане из команд «Буйвол» и «Партизан». Победителям вручили медали и грамоты.