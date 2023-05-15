Заповедными красотами Мурманской области любоваться приезжим предлагают за дополнительные деньги

Правительство Мурманской области планирует принять постановление, которое предусматривает установление платы за посещение природных парков и заказников регионального значения для граждан, не проживающих в Мурманской области. Сделать посещение природных парков платным планируется с 1 июня.

Сейчас проект постановления размещён на сайте «Открытый электронный регион» и проходит стадию обсуждения. Жители Мурманской области смогут посещать такие территории бесплатно при наличии подтверждающего документа. Полный список, размер платы и перечень всех льготных категорий размещён на сайте Минприроды Мурманской области.

Получить разрешение на посещение, оплатить проход можно на туристическом портале Мурманской области в разделе «Природные территории».

Полученные средства будут направлены на развитие инфраструктуры природных парков и заказников. За нарушение режима предусматривается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей.