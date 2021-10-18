«Запретный плод» - в Мурманске состоялся благотворительный спектакль о жизни ещё не рожденных детей

Главными героями стали два эмбриона в утробе матери, которые живут, развиваются и готовятся к выходу в этот мир, а после узнают, что их родители хотят сделать аборт.

«Спаси и сохрани» - главная в православии молитва обрела новый смысл. Эти слова произносят дети в утробе матери после того, как слышат страшный приговор: аборт. В самом спектакле эту фразу произнесут всего один раз, но впечатление на зрителей она окажет неизгладимое.

Яна Стародуб-Афанасьева, продюсер спектакля «Запретный плод»: «Не может быть вопроса: оставляем или не оставляем? Есть понятие человеческой жизни. Она зародилась, а значит, мы рады принять её в этот мир. Мне очень хочется, чтобы эта мысль, очень важная, очень ценная, чтобы она дошла до каждого человека, чтобы каждый человек нас понял. Здесь никто никого ни к чему не принуждает, здесь люди через смех, через слезы, через осознание приходят ко всему сами».

Автор пьесы, по которой создали спектакль «Запретный плод», известный режиссёр и драматург Игорь Афанасьев. Он, как никто другой, умеет играть на струнах человеческой души. Посетить Мурманск ему, не удалось, но навстречу Заполярью он отправил своих лучших актёров. Среди них Ксения Попович – она как никто другой способна передать те самые, нужные эмоции.

Ксения Попович, актриса: «У меня есть опыт в репетициях, когда ты не беременна, когда ты беременна, когда ты сильно беременна, когда ты родил и когда ребёнку три года. Это разные степени принятия всего, то есть, насколько у тебя круто меняется мировоззрение и мироощущение, понимание».

В спектакле задействованы два актера, которые сначала играют нерождённых детей, потом их родителей. Несмотря на то, что игра дуэтная, постановка выглядит смело и динамично. Равнодушным из зала не выходит никто.

Антон Богдасаров, актёр: «Фидбек от зрителей идёт колоссальный. Ксюша сказала, что когда мы были в Норильске, то люди подошли, начали обнимать, говорить: «Ой, Антоша, ой, Ксюша – это так прекрасно, спасибо вам большое, что вы приехали, вы такие прекрасные».

С благотворительным спектаклем «Запретный плод» подмосковный театр посетил уже 17 городов страны, вызывая общественный резонанс. Мурманские зрители смотрели его бесплатно.