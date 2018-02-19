Запустили Масленицу в Мурманске в полёт

Широкая Масленица на центральной площади Мурманска встречала северян и гостей города-героя весело и шумно. Все традиции, одного из немногих языческих праздников, который признала православная церковь, собрались воедино. Тут тебе народные игры и спортивные состязания. Кто с горы ледяной летит, так что дух захватывает. А кто-то на лошадях на перегонки лихо скачет. На сцене лучшие коллективы народной самодеятельности, задорные песни поют, на месте не устоять, ноги сами в пляс идут.

Рядом развернулась уличная торговля. Изделия народного промысла – деревянные шкатулки, матрёшки. Свистульки – нарасхват. По русской традиции птиц перелётных и весну задорным свистом кличут.

Гостей в столице Заполярья на этом празднике как никогда много. Фотографируют, снимают, веселятся. Одни из Москвы к бабушке на блины прилетели, другие из Питера примчали, на природу заполярную посмотреть.

Блины - главный символ Масленицы удалось отведать на празднике только самым шустрым. 50 литров теста ушло за пару часов. Народный обычай гласит, кто больше всех съел румяных угощений, тому и счастья будет весь год.

А вот завершились народные гуляния на центральной площади Мурманска по-новому: Масленицу с десятками воздушных шаров запустили в небо.