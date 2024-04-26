Запустили зонд в небо в честь 190-летнего юбилея Гидрометеорологической службы России

В Мурманске более 730 раз в год выпускают радиологические метеозонды. Именно благодаря им мы можем ежедневно узнавать прогноз погоды.

Наталья Конякина уже 40 лет работает в метеорологии. Ежегодно она и её коллеги запускают более 730 зондов, и эта процедура давно превратилась для них в ежедневную рутину. В этот раз – всё иначе. Устройство торжественно отправили в небо в честь 190-летнего юбилея Гидрометеорологической службы России.

Наталья Конякина, инженер-аэролог аэрологической станции Мурманска: «Наша аэрологическая станция в Мурманске была образована 14 апреля 1937 года. В этот день был совершён первый выпуск гребенчатого радиозонда, который изобрёл великий, можно сказать, учёный Павел Александрович Молчанов».

Но история профессионального прогнозирования погоды в России началась задолго до этого. По Указу Императора Николая I 26 апреля 1834 года в Санкт-Петербурге открыли Нормальную магнитно-метеорологическую обсерваторию. С тех пор на протяжении 190 лет мы узнаем прогноз погоды и понимаем, что, например, можем надеть перед выходом на улицу.

Оксана Чаус, начальник Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Это аэрологическая станция Мурманска, которая выполняет двухразовое зондирование. Его проводят два раза в сутки: в 14.40 и в 2.30 ночи производится выпуск аэрологического зонда. Сегодня мы приурочили наш торжественный выпуск к 190-летию Гидрометслужбы Российской Федерации, а также 375-летию пожарной охраны России».

Представители МЧС неспроста присутствуют на запуске аэрозонда. Данные, поступающие с устройства, помимо того, что попадают в руки метеорологов, предупреждают и спасателей о надвигающихся климатических опасностях.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Без метеорологов мы, действительно, никуда. Население страны привыкло о том, что к ним приходят так называемые «МЧСки» смски, а на самом деле, мы никогда в них не скрываем, что основными потребителями информации от УГМС являемся мы, поэтому всё, что мы знаем о прогнозировании и детализации, особенно в дальнейшем по погодным явлениям, то это всё благодаря нашим коллегам».

Таким образом, работа метеорологов не только помогает нам определиться с температурой на улице, но и, вероятно, спасает жизни людям, получившим «МЧСку».