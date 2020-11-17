Заражение коронавирусом больше всего опасно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями

Именно этим категориям граждан стоит с особым вниманием относиться к своему здоровью и соблюдать осторожность.

Медицинская помощь пациентам с хроническими заболеваниями в Мурманске оказывается в полном объёме. Несмотря на загруженный график, врачи продолжают принимать пациентов. Записаться на приём можно на сайте медицинского учреждения, в 8 утра там выкладывают талоны к специалистам. В случае, если человеку настолько плохо, что прийти в поликлинику он попросту не может, медицинского работника необходимо вызвать на дом. Чтобы снизить риск возникновения такого состояния, необходимо следовать всем рекомендациям врача, данным ранее.

Константин Биджоев, главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2»: «Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда пациенты по прошествии какого-то времени перестают соблюдать эти рекомендации. Условно, перестают измерять давление, контролировать сахар крови, пить таблетки. Часто пациенты задают вопрос, наверное, эти таблетки закончились, мне нужно снова к врачу? Если врач не дал такую команду, то препараты от давления, например, нужно принимать постоянно, не меняя. Поменять препараты может только врач или отменить».