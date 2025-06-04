Заражение робототехникой: юные северяне готовятся к Всероссийской олимпиаде по спортивному программированию

Совсем скоро команда заполярных одарённых ребят выступит на Всероссийской олимпиаде по спортивному программированию, которая пройдёт в Мурманске. Пока же юные северяне проходят подготовку с лучшими тренерами России на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» - это не просто детский лагерь, а многопрофильная база для подготовки одарённых школьников, которые показали выдающиеся результаты в определенной сфере. Например, сейчас здесь во всю идут тренировки юных программистов. Сборная команда Мурманской области готовится к всероссийским соревнованиям. Роботы, запрограммированные детьми, выполняют разные действия, на первый взгляд, несложные, но за каждым движением маленькой машинки из «Лего» стоит код, который придумал ребёнок.

Максим Пантелеев, участник профильной смены научно-технической направленности «РобоСтарт»: «Если он белый, то получается, что первые четыре нужно сначала отвезти на загрузку … Получается, от легенды он понимает, какие вести на корабль, а какие на ремонт».

Команда Максима Пантелеева и Максима Алиферовича проверяет работу своей программы. Их робот должен переместить груз из одной точки в другую. Здесь есть свои сложности, потому что задание, порядок действий и условия меняются, а значит, ребятам нужно снова придумывать интересные решения, как справится с задачей. Занимаются дети порой по 8 часов в день и не просто так, ведь на самой олимпиаде будет ещё сложнее.

Натаскивают юных дарований большие эксперты в области робототехники, которые приехали со всей России. Один из них Александр Еремеев – всероссийский, региональный и муниципальный судья в сфере робототехники из Челябинской области.

Александр Еремеев, всероссийский, региональный и муниципальный судья в сфере робототехники: «Понятно, какую задачу нужно выполнить. Сложнее становится, когда ребятам добавляют дополнительные задания, когда нужно выполнить задание, к которому они не готовы, которые они точно не знают … И сделать тот результат, который будет превосходить даже их ожидания, возможно».

Да, ребятам предстоит много чего усвоить, но, кажется, их это ничуть не пугает, а совсем наоборот. Тем более что за плечами победы в других соревнованиях.

Анна Шашек, участница профильной смены научно-технической направленности «РобоСтарт»: «Я в Мончегорске с моими напарником выиграла первое место, мы сюда поехали тренироваться, чтобы победить в Мурманске».

В нашей области робототехника – это очень развитое направление. Ребята, увлекающиеся программированием, есть практически в каждом городе Заполярья. Так в сборную команду вошли дети из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Североморска и Кольского округа. Во многом такое положительное развитие направления связано с участием больших предприятий региона, а также активной поддержкой со стороны правительства Мурманской области.

Антонина Сидорова, региональный представитель Российской робототехнической олимпиады, руководитель спортивно-образовательного клуба «Робоникель»: «Происходит такого хорошего рода заражение робототехникой … Сейчас здесь на финале Российской робототехнической олимпиады представлено уже пять муниципалитетов Мурманской области».

К слову, в программе профильной смены не только учёба, но и экскурсии на промышленные предприятия, знакомство с историей и достопримечательностями региона. А в один из дней к школьникам приехал глава Мурманской области Андрей Чибис, чтобы провести «Арктический диалог». В общении с ребятами губернатор рассказал, о чём он мечтал в детстве и чего хотел достичь, а также дал важные советы из личного опыта по преодолению трудностей. Конечно, глава региона и сам задавал вопросы юным дарованиям.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это первый такой эксперимент, он очень специализированный в части подготовки к олимпиаде. Здесь тренерский состав лучший в стране для того, чтобы их прокачать. Поэтому, надеюсь, что большая команда Мурманской области в части робототехники добьётся соответствующих результатов».

Всероссийские соревнования по спортивному программированию «Российская робототехническая олимпиада» состоятся в Мурманске с 24 по 26 июня. Наш регион будут представлять команда из 41 человека в возрасте от 7 до 16 лет.