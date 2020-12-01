День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.12.20 19:30
Зарегистрирован четвёртый резидент территории опережающего развития «Столица Арктики»
Им стало предприятие «Морской терминал «ТУЛОМА» с проектом строительства современного конкурентоспособного специализированного терминала навалочных грузов.
Расположится новый резидент на территории Междуречья, проект правительстве региона называют якорным для развития «Столицы Арктики». Заниматься компания будет перевалкой минеральных удобрений.
Объём инвестиций составит более 12,5 миллиарда рублей. Терминал планируется ввести в эксплуатацию в марте 2023 года, мощность составит 4 миллиона тонн в год с возможностью увеличение до 6 миллионов тонн. Будут созданы 249 новых рабочих мест.
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29.11.20 16:36
Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Адмирала флота Лобова вводятся ограничения движения автотранспорта
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