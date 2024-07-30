Зарегистрированный кандидат на выборы губернатора Мурманской области Андрей Чибис представил список кандидатов в сенаторы

Два из них - действующие заместители главы региона: Ольга Кузнецова, курирующая экономику и промышленное развитие и Елена Дягилева, курирующая социальный блок и финансы. Третьим кандидатом стал заместитель руководителя контрольного управления Президента России, генерал-лейтенант ФБС Андрей Кульба.