Зарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора

Удостоверения кандидатов на пост губернатора Мурманской области сегодня вручили в региональном избиркоме.

Чтобы их имена появились в бюллетене, претендентам на пост губернатора нужно пройти процедуру выдвижения и регистрации, собрать необходимые документы и подписи и получить удостоверение кандидата. Сегодня в областном избиркоме документ вручили четверым участникам кампании. Первый - Михаил Антропов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. У кандидата нашли недостатки в документах, среди которых незадекларированный доход супруги в размере 19,5 тысячи рублей.

«Это не доходы, полученные супругой, это деньги, возвращенные с депозита, - поясняет кандидат. – Эту претензию будем оспаривать и остальные несоответствия счетов».

Выявленные недостатки не являются основанием для отказа в регистрации, если устранены в срок и по закону. Следующим, но уже в 13 часов 10 минут удостоверение получил кандидат от ЛДПР Максим Белов.

В протоколе о регистрации кандидата фиксируется время с точностью до минуты. Так, в 13 часов 14 минут документ вручили кандидату от партии «Справедливая Россия» Василию Бурову.

Четвертым удостоверение кандидата получил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Чибис, выдвинутый от партии «Единая Россия». У кандидата не нашли ошибок в документах.

Напомним, на прошлой неделе вручили удостоверения Виталию Измайлову и Геннадию Тупикину. Таким образом, зарегистрированных кандидатов сейчас 6. При том, что в этом году было беспрецедентное для области число желающих принять участие в борьбе за губернаторское кресло - 15 человек.

«Часть кандидатов не подавала никаких документов, кроме заявления о своём выдвижении, - пояснил Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области. - Есть кандидаты, которые подали неполные пакеты документов, то есть, на наш взгляд, просто не работали с избирателями, что послужило причиной отказа».

Впереди предвыборная гонка. Согласно правилам, кандидаты могут начать агитацию 10 августа. Выборы губернатора Мурманской области состоятся в единый день голосования 8 сентября.