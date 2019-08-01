Мурманск в ожидании прихода барка «Седов»Рожаем меньше, умирает больше, миграционная убыль населения сохраняется
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.19 19:30

Зарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора

Удостоверения кандидатов на пост губернатора Мурманской области сегодня вручили в региональном избиркоме.

Чтобы их имена появились в бюллетене, претендентам на пост губернатора нужно пройти процедуру выдвижения и регистрации, собрать необходимые документы и подписи и получить удостоверение кандидата. Сегодня в областном избиркоме документ вручили четверым участникам кампании. Первый - Михаил Антропов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. У кандидата нашли недостатки в документах, среди которых незадекларированный доход супруги в размере 19,5 тысячи рублей.

«Это не доходы, полученные супругой, это деньги, возвращенные с депозита, - поясняет кандидат. – Эту претензию будем оспаривать и остальные несоответствия счетов».

Выявленные недостатки не являются основанием для отказа в регистрации, если устранены в срок и по закону. Следующим, но уже в 13 часов 10 минут удостоверение получил кандидат от ЛДПР Максим Белов.

В протоколе о регистрации кандидата фиксируется время с точностью до минуты. Так, в 13 часов 14 минут документ вручили кандидату от партии «Справедливая Россия» Василию Бурову.

Четвертым удостоверение кандидата получил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Чибис, выдвинутый от партии «Единая Россия». У кандидата не нашли ошибок в документах.

Напомним, на прошлой неделе вручили удостоверения Виталию Измайлову и Геннадию Тупикину. Таким образом, зарегистрированных кандидатов сейчас 6. При том, что в этом году было беспрецедентное для области число желающих принять участие в борьбе за губернаторское кресло - 15 человек.

«Часть кандидатов не подавала никаких документов, кроме заявления о своём выдвижении, - пояснил Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области. - Есть кандидаты, которые подали неполные пакеты документов, то есть, на наш взгляд, просто не работали с избирателями, что послужило причиной отказа».

Впереди предвыборная гонка. Согласно правилам, кандидаты могут начать агитацию 10 августа. Выборы губернатора Мурманской области состоятся в единый день голосования 8 сентября.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России стало некому работать?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЗарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Галина Зотова
01.08.19 11:49
Требовать от администрации города - не вылизывать каждый год площадь 5 углов, на что идут большие деньги, а создавать по всему городу, особенно там , откуда поступили претензии от жителей
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
Николай Б
29.07.19 21:44
Он ряжаный
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Как стать казаком за Полярным кругом?
Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области лидерами по росту цен стали: лук репчатый, спички и проезд железнодорожным транспортом-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти 42 копейки, евро снижается на 26 копеек-PRO ЭнергетикуЭнергетики нарушили требования лесного законодательства-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 292 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика