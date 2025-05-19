Зарезал и в воду: жителю Башкирии предъявлено обвинение в убийстве

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, находясь на рыбалке в акватории Мотовского залива на территории ЗАТО город Заозерск, во время конфликта со своим знакомым нанёс последнему несколько ударов ножом, от которых потерпевший скончался.

От тела мужчины фигурант решил избавиться просто - привязал к его ноге груз и бросил в залив. Убитый считался пропавшим без вести до сентября прошлого года, когда его останки обнаружил дайвер.

В результате ряда экспертиз, допросов свидетелей и анализа материалов, удалось установить личность потерпевшего, а также обстоятельства совершенного деяния и личность предполагаемого преступника, уехавшего за пределы Мурманской области несколько лет назад.

Подозреваемого задержали на территории Республики Башкортостан.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «Фигурант установлен и задержан на территории Республики Башкортостан. Ему предъявлено обвинение».