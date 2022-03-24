«Зарплата мамы», микрозаймы, весомый стартап и мораторий на проверки – поддержать бизнес и северян

Разработан федеральный план поддержки экономики. Он регулярно дополняется с учётом предложений регионов. В Мурманской области утвердили право устанавливать налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.

Об этом и многом другом стало известно на заседании правительства региона под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Региональным правительством разработан перечень поддержки для разных отраслей, представленных в Заполярье. В нём уже учтены просьбы предпринимателей. Они разделены на блоки: поддержка промышленности, малого и среднего бизнеса, обеспечение продовольственной безопасности и поддержка сельского хозяйства, а также мониторинг цен на товары первой необходимости и меры по сдерживанию цен.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Что касается финансирования новых мероприятий, то дополнительно по плану предлагается поддержать и выделить средства из областного бюджета на сумму почти 450 млн рублей. 100 млн мы предлагаем направить на создание регионального фонда промышленности. В нашем регионе такого фонда нет. Мы предлагаем его создать, чтобы привлекать, в том числе и федеральные средства».

В регионе будут введены новые микрозаймы для предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, лёгкой промышленности, а также желающих закрыть кредиты в коммерческих банках или снизить нагрузку по ним.

Вице-губернатор напомнила, что 31 марта завершается приём заявок на «Губернаторский стартап».

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Параллельно мы сейчас готовим новые правила по увеличению суммы стартапа до 2 млн рублей».

Губернатор Андрей Чибис рассказал, что мораторий на проведение плановых проверок индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса продлён до конца года. За исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан. А ещё в течение 5 лет для проектов в туризме будет действовать нулевая ставка налога.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «И для аккредитованных IT компаний будут доступны льготные кредиты по ставке не выше 3% и освобождение от проверок на три года. А также налог на прибыль равный 0 до конца 2024 года».

Так же заседании было озвучено, что более 17 тысяч детей в Мурманской области получат выплату, назначенную президентом. С 1 мая ежемесячно семьям с невысокими доходами на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет будет предоставляться около 20 тысяч рублей. А ещё изменится «Зарплата мамы». Теперь её смогут получать женщины, решившие родить до 30 лет. И за это они получат до 14715 рублей.