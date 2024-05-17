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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.24 19:30

Зарядить мотивацией и настроить на победы: в гости к гимнасткам Мурманской области приехали именитые тренеры

Ровная спина, ноги напряжены, носки ног вытянуты. Гимнастки Мурманской области усердно занимаются на весенних сборах под руководством известных наставников – лауреата Международных всероссийских конкурсов балета и хореографов Надежды Юрковой и тренеров Центра олимпийской подготовки Натальи Либерман и Дианы Симошиной.

В рамках профильной смены в Центре выявления и поддержки одарённых детей и молодёжи Мурманской области «Полярная звезда» гости не в первый раз приезжают в регион, чтобы поделиться знаниями и лучшими практиками.

Наталья Найденова, президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области: «Данные сборы помогают нашему педагогическому коллективу. Ведь вывезти на учёбу всех наших педагогов - это очень дорого. А здесь есть возможность присутствовать педагогам со всей области, обучаться, что-то записывать для себя, что-то освоить и в дальнейшем использовать в работе с нашими гимнастками».

В течение шести дней гимнастки активно занимались. Три часа в утреннее время и два часа в дневное. Они оттачивали упражнения, учили новые связки, а также готовили показательное выступление.

Надежда Юркова, лауреат Международных всероссийских конкурсов балета и хореографов: «Задача у меня здесь была глобальная: научить детей чувствовать своё тело и находить те точки опоры, которые им дадут в дальнейшем устойчивость, равновесие. Которые им помогут в дальнейшем взлететь в воздух буквально, потому что они должны там парить, а элементы у них сложные».

Те, кто отлично себя проявят, имеют возможность попасть на обучение в Центр олимпийской подготовки в Москве. Важны как личные способности, так и характер и упорство, которые дети готовы проявить. К слову, у именитых тренеров уже есть претендентки.

Наталья Либерман, тренер Центра олимпийской подготовки г. Москва: «Мы отсматриваем хороших перспективных детей, с хорошими данными физическими и внешними. Мы их приглашаем на стажировку, они у нас в Москве пять шесть дней стажируются, набираются опыта, мы их готовим, помогаем, обучаем и возвращаем в регион».

Уже с самого раненного возраста девочки понимают, что будет нелегко, необходимы усердие и трудолюбие. Желание быть причастными к одному из самых красивых видов спорта берёт верх, а ещё стремление к победам.

Ульяна Белова, гимнастка: «Я бы хотела медаль олимпийской чемпионки».

Лидия Большакова, гимнастка: «Я хочу ещё раз съездить на высокие соревнования во дворец Ирины Винер».

У спортсменов не бывает долгих перерывов на отдых. Как говориться, лучшее время начать готовиться к соревнованиям было «вчера». Поэтому после насыщенных сборов юные спортсменки продолжат заниматься в своём режиме.

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