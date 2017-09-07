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День за днём с «Арктик-ТВ»07.09.17 19:30

Зарядиться новыми идеями - VIII Всероссийская семейная выставка-форум «Вместе - ради детей!» в Мурманске

VIII Всероссийская семейная выставка-форум «Вместе - ради детей!» собрала 700 делегатов со всей страны. Это семьи, а также специалисты, чья задача – заботиться о детях, находящихся в трудной ситуации. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на торжественной церемонии открытия и познакомилась с наиболее яркими участниками.

«Вместе-ради детей! Вместе с семьей!» - так звучит полное название Всероссийского семейного форума. За восемь лет его существования площадка мероприятия впервые переместилась так далеко на Север – в Мурманск.

Ежегодно на форум приезжают лучшие специалисты страны, чья задача заботиться о детях, которые находятся в трудной жизненной ситуации.  Вместе они  ищут эффективные пути решения важных проблем

- Любой ребёнок может оказаться в трудной ситуации. И в благополучной семье бывают болевые точки, - отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

- Для нас, как профессионального сообщества, очень важно выстраивать совместно приоритеты в своей работе, - говорит Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Основные мероприятия  форума развернулись в Ледовом Дворце спорта. Делегаты, а это около семисот человек, представили свои проекты на экспо-выставке.

В финале работы эксперты проголосуют за лучшие проекты коллег. Поэтому для участников форума, все эти действия являются неким соревнованием.  А значит, нужно побороться за внимание коллег, при этом на помощь идут все средства и знаменитости… «Мы хотим показать, как сплотить взрослых и детей с помощью обычных игрушек пушкинских времен», - говорит «Александр Сергеевич Пушкин», участник форума из Московской области.

Также на форуме работают психологи - в режиме реального времени они консультируют гостей по вечным вопросам «отцов и детей». Также открыта площадка с мастер-классами и тренингами. Здесь каждый желающий может научиться чему-то новому. Через увлекательные занятия соцработники прививают ребятам понятия о доброте, терпении и труде.

В мастер-классах с удовольствием участвуют и взрослые, и дети

Среди гостей форума много супружеских пар, которые однажды отважились  взять ребёнка в свою семью. Для замещающих пап устроили отдельный тренинг.

С тех пор, как органы опеки стали активно привлекать  пап в процесс воспитания детей,  количество возвратов детей из приёмных семей уменьшилось.

- Мы многим можем гордиться. У нас выстроена система не только профилактики соцсиротства, но и устройства детей-сирот в семью, - говорит Марина Кудряшова, главный специалист отдела опеки и попечительства Министерства образования и науки Мурманской области.

Всероссийский форум «Вмести - ради детей!» продлится до 9 сентября. Как рассказывают его постоянные участники, после таких продуктивных встреч с коллегами они возвращаются домой заряженные новыми идеями, которые потом воплощают в своих регионах

 

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