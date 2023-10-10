Заряжены на победу: в Полярном помогают участникам СВО и взрослые, и дети

Волонтёры своими руками создали поделки для школьной ярмарки, а вырученные за ручной работы вещи уйдут на закупку необходимого оборудования для участников СВО.

Почти месяц ушёл у школьников гимназии Полярного на подготовку к большой школьной ярмарке. Важно было не просто создать поделку, она должна отличаться уникальностью, чтобы её захотелось купить.

Вышло даже лучше, чем задумывали, подчеркивают кураторы благотворительного события: некоторые предметы готовы были выставить на аукцион!

Добрые дела ещё и объединяют всех членов семьи. Многие ребята делали уникальные вещицы вместе с мамами и папами, братьями и сестрами.

Наталья Цюрина, и.о председателя родительского комитета МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Полученные средства будут переданы в поддержку наших бойцов».

Деньги, а это более 58 тысяч рублей, передадут на закупку необходимого оборудования. Средства, конечно, небольшие, но собраны детьми от чистого сердца.

Ребята, конечно, не единственные волонтёры в большом ЗАТО. Например, в движении «Северяночки» занимаются пошивом одежды для участников спецоперации, которые не понаслышке знают, что такое ручной труд и что он в себе несёт.

Юлия Лось, координатор швейного движения «Северяночки шьют для наших», г. Полярный: «Мы шьём одежду и понимаем, что это не просто вещь, это одежда, где в каждую строчку и петельку вкладываем тепло. Также и дети, сделав подделки: вещи заряжены на успех, на удачу, победу, тепло, чтобы человек взяв в руки, почувствовал это».

За время работы организации «Северяночки» раскроили более 18 км тканей. Шьют девушки 18 видов изделий – от снудов до нательного белья. Вместе с одеждой бойцов всегда согревают мысли о тех, кто с любовью и заботой отшивал тёплые вещи.