Заседание горсовета - о потерянных из-за пандемии деньгах и срубленных деревьях

Очередное заседание городского Совета депутатов состоялось в Мурманске.

В этот раз на повестке было 15 различных вопросов, практически все они касались внесения доработок в различные муниципальные законы. Самым главным пунктом, конечно, стал вопрос бюджета Мурманска.

Первым пунктом повестки 16-го заседания горсовета стали поправки, вносимые в муниципальный бюджет 2021-2022 годов. Депутаты отметили, что этот год был тяжёлым во всех смыслах, в том числе и финансово. По словам главы Мурманска Андрея Сысоева, по последним прогнозам до конца 2020-го бюджет не доберет порядка 1 миллиарда рублей.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Это естественно, очень серьёзная сумма. Конечно, нужно сегодня принять все меры, чтобы выполнить все социальные обязательства города. Понятно, что все зарплаты, все компенсации и социальные вопросы будут решены. Это не обсуждается. Но поправки в бюджет нужно внести и это, пожалуй, самый важный вопрос».

Также глава города отметил важность ещё одного пункта – о компенсационной высадке зелёных насаждений. Мурманчане серьёзно относятся к каждому дереву и если, где-то срубили растение, его необходимо высадить в другом месте. Обсуждения коснулись компенсационного озеленения на придомовых территориях.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Даже на придомовой территории, если снесено дерево, то на этой же придомовой территории должна быть выполнена компенсационная высадка. Если нет возможности на придомовую территорию высадить деревья, то значит, это надо сделать на максимально близко прилегающей территории».

Напомним, что, пожалуй, самой массовой высадкой деревьев и кустарников мурманчане занимаются в рамках акции «Зелёный рекорд». Ежегодно к ней присоединяются сотни горожан, подтверждая свое ответственное и бережное отношение к хрупкой северной природе.