Заседание молодёжного парламента состоялось в Мурманской областной Думе

В ходе заседания было рассмотрено несколько вопросов: о патриотическом воспитании граждан Мурманской области, о новом руководителе молодёжного парламента. Подвели итоги и обсудили планы на будущее.

Главная тема, которую подняли на повестке очередного заседания молодёжного парламента региона, которое состоялось в стенах облдумы, был вопрос выбора нового руководства организации. Участники встречи поблагодарили предыдущего председателя Елену Трапезникову за активную и плодотворную работу.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту: «Сейчас у нас по определенным причинам часть молодёжи вышла из парламента, в том числе и председатель молодёжного парламента закончил свои полномочия. И сегодня у нас, наверное, основной вопрос – это о выборах нового председателя молодёжного парламента».

Участники заседания единогласно проголосовали за кандидатуру Павла Хлопонина, который ранее возглавлял комиссию Молодёжного парламента по информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями. С организацией Павел знаком хорошо, к работе приступил буквально сразу.

Павел Хлопонин, избранный председатель молодёжного парламента Мурманской области: «Будем прорабатывать предложения по закону о патриотическом воспитании, который был внесён в Мурманскую областную Думу. Поговорим про это. Также подведём итоги работы в этом году и, безусловно, наметим планы на 2024 год».

Состав парламента постепенно меняется, но цели остаются прежними – это взаимодействие между молодёжью и представителями законодательной власти региона.