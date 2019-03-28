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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.19 19:30

Заседание постоянного комитета парламентариев Арктического региона – прелюдия Международного арктического форума

Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании постоянного комитета парламентариев Арктического региона. В традиционном собрании приняли участие представители восьми стран.

За последние 10 лет Мурманск уже во второй раз стал центром проведения заседания постоянного комитета парламентариев Арктического региона. Основными темами встречи традиционно можно назвать:  жизнь в условиях Крайнего Севера, устойчивое освоение природных ресурсов, а также научно-исследовательское сотрудничество и сотрудничество в сфере образования.

Из-за стремительного развития Арктики вопросов у участников комитета год от года становится только больше.

«Я надеюсь, что сегодняшний разговор, знакомство в Мурманском, знакомство с предприятиями снимут ряд вопросов, связанных с безопасностью, экологией и с некоторыми другими спорными темами, которые существуют среди жителей Арктического региона, - говорит Игорь Чернышенко, член комитета Совета Федерации по делам Севера, сенатор от Мурманской области. – Это, например, изучение шельфа, это вылов рыбы в арктической зоне и всё, что связано с мирным сотрудничеством в Арктике».

В заседании принимают участи представители восьми арктических государств, в том числе и России. Участники обмениваются актуальной информацией не только между собой, но и с представителями коренных народов Севера и различных промышленных предприятий.

«Дискуссии, которые сегодня состоятся с участием парламентариев стран Арктического совета, важны для нас, в том числе и в контексте предстоящего Международного арктического форума, который пройдёт в Санкт-Петербурге 9-10 апреля, где соберутся видные политики, будет участвовать и наш президент, - отметил Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД РФ. - Те идеи и предложения, которые буду высказаны и прозвучат сегодня, несомненно будут учтены и послужат своего рода интеллектуальным вкладом в те дискуссии, которые состоятся в Сакт-Петербурге».

Посол по особым поручениям МИД считает, что Арктические страны должны приложить усилия для того, чтобы не допустить милитаризации Арктики, снизить военно-политическую напряженность на этой территории. Об особенностях севера, проблемах и планах этого региона узнал и временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

«Арктика и Мурманская область являются стратегическими приоритетами РФ, приоритетами, обозначенными Президентом нашей страны В.В. Путиным, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Безусловно наша задача максимально эффективно использовать потенциал, который заложен в Арктике, который заложен в Мурманской области».

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