Заседание постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству Парламентской Ассоциации Северо-Запада России придерживалось арктического вектора

Главная тема дня. Сегодня в Мурманской областной Думе состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по межпарламентскому сотрудничеству. В неё входят представители всех субъектов Северо-Запада, сегодня из десяти присутствовали восемь. Представители Архангельской области, Новгородской, Санкт-Петербурга, Псковской области, Мурманской и других регионов обсудили перспективы развития закона об Арктике, поделились опытом и составили план работы на будущее.

Поговорить о состоянии и основных направлениях международного сотрудничества в Арктике, а также поделиться опытом работы в своих регионах по данному направлению сегодня в Мурманской областной Думе собрались представители постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Участники выступили с докладами и обсудили главные проблемы взаимодействия.

- Я бы отметил вот слабое место – это развитие бизнеса в Арктической зоне, - говорит Александр Поликарпов, председатель комитета по региональной политике и вопросам местного самоуправления Архангельского областного Собрания депутатов. – Раньше нас объединял проект развития Штокманского месторождения, у нас даже между Архангельском и Мурманском было соперничество, кто возглавит эту работу? И было много предложений от скандинавских стран. А в последнее время у нас остаётся единственное мероприятие, которое прошло в рамках Маргаритинской ярмарки, на которую приезжали представители скандинавских стран и обсуждали проблему рыболовства.

Основная тема, затрагивающая почти все субъекты Северо-Запада, - закон об Арктике. Докладчиком выступил Игорь Константинович Чернышенко, который рассказал, на какой стадии развития находится сегодня данный законопроект.

- Мы все обеспокоены тем, что новый закон не подкреплен финансово, - говорит Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы. – В нём очень много написано правильно: пункты, законы, подпункты, но без финансирования, а мы все это прекрасно понимаем, что это ни о чём, потому что каждый регион ждёт для себя каких-то преференций.

Итогом обсуждения этого вопроса стало предложение президиуму Северо-Западной парламентской ассоциации ускорить разработку принятия законопроекта об Арктической зоне. Также было отмечено, что никакие санкции и политика не могут разрушить доброжелательные отношения между Россией и странами Скандинавии. Поэтому одним из основных вопросов будущего является законопроект о приграничном сотрудничестве, который был принят Государственной Думой в июне этого года. Недавно, например, открылся реконструированный участок трассы E105 «Мурманск-Никель-Киркенес» в то время как многие другие приграничные дороги закрываются.

- Мы тесно сотрудничаем с нашими соседями, - отмечает Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы. - Самое главное из этого процесса можно отметить то, что, когда мы по одному обращаемся к субъекту Федерации, то нас могут не услышать там, а когда нас много, когда мы все вместе, кулачком, то законопроект или наше обращение всегда находит ответ.

Во время заседания был рассмотрен вопрос и об избрании двух заместителей председателя постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству. Ими стали представители из Архангельска и Пскова.