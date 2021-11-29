Лидеры общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на минувших выходных обсудили с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом возможности развития бизнеса в Арктической зоне.

Пленарное заседание, посвящённое вопросам развития бизнеса в Арктической зоне, состоялось в Кировске. Представители общественной организации «ОПОРА РОССИИ» совместно с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обсудили опыт региона по развитию малого бизнеса и реализации крупных инфраструктурных проектов. Глава региона рассказал о главных инструментах привлечения инвестиций, в том числе о действующих преференциях в рамках ТОР «Столица Арктики» и региональных льготах для малого и среднего предпринимательства, благодаря которым удалось привлечь около 400 активных предпринимателей из 50 регионов страны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Тот климат, который здесь создан, позволяет рассчитывать на то, что из Мурманска не будут уезжать, будут приезжать, а это дорогого стоит».

Кроме того, Андрей Чибис рассказал о планируемых к реализации инвестпроектах, в том числе о «Новом Мурманске» на западном берегу Кольского залива. Масштабный девелопреский проект даст региону толчок развития в экономике и укрепит статус Мурманской области, как столицы Арктики.

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»: «Многие компании, заработав деньги, сейчас думают, куда нужно их вложить, а новые точки роста в Мурманской области показывают экономический рост существенно выше, чем по стране, инвестиции существенно выше, чем в среднем по стране».

Немаловажную роль для инвесторов играет комфортная деловая среда. В рамках пленарного заседания состоялось подписание соглашения о взаимодействии между правительством Мурманской области и АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей. ЗАБИЗНЕС.РФ». Такое взаимодействие поможет предупредить силовое давление на предпринимателей и повысит прозрачность деятельности правоохранительных органов.

Элина Сидоренко, генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей»: «Предприниматель может зарегистрироваться на «Платформе», она не государственная, подключена к ЕСИА, введя ИНН (всю информацию он не должен вводить, она погрузится автоматически) можно оставить своё обращение. В течение месяца, а применительно к прокуратуре, в течение 15 суток он получит обоснованный ответ от руководителя центрального аппарата».

По словам Андрея Чибиса, предпринимателям, решившим развивать бизнес на территории Кольского Заполярья, не надо опасаться давления со стороны контролирующих структур и правоохранительных органов. Главная задача для региона – привлечь инвестиции благоприятствующих созданию рабочих мест и стимулирующих рост налоговых поступлений, которые идут на социально важные сферы: благоустройство, здравоохранение, образование.