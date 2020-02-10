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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.20 19:30

Заседание правительства: от молодёжи и саамов - до снега во дворах

Организация досуга подростков, сохранение и популяризация культурного наследия саамов, выплаты учителям и медицинским работникам и, конечно, вопросы ЖКХ обсудили сегодня в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. В режиме видеоконференц-связи в заседании приняли участие главы муниципалитетов.

Начиная оперативное совещание, глава региона подчеркнул, что работа с молодёжью организована хорошо, а вот досугом подростков нужно заниматься. Молодых людей чаще можно встретить гуляющими по торговым центрам, нежели занимающихся спортом или другой полезной деятельностью.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В течение трёх дней дайте предложения, чтобы мы могли учесть это в бюджете, над поправками в который мы работаем сейчас. Дайте предложения по программе, какой она должна быть с точки зрения организации, либо грантовой поддержки».

С коренными народами севера ситуация была более определенная. Сохранение и популяризация уникального культурного наследия коренных народов Севера, которое, как отметил Андрей Чибис, имеет гигантский потенциал. Развитие этнотуризма - в числе первоочередных задач. И тут же конкретные поручения вице-губернатору.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дмитрий Дмитриевич, вам нужно отработать и подготовить предложения в течение недели, как интегрировать активно саамский народ и поморов в туристическую деятельность. Если сейчас этим не заняться, несмотря на меры поддержки, у нас есть риск потерять язык, культуру и ремесленное дело».

Ещё один вопрос повестки - выплаты учителям, классным руководителям и медработникам в соответствии с посланием президента Федеральному Собранию и решениями, принятыми на уровне области. Проверки пройдут в учреждениях культуры после обращений сотрудников  учреждений к губернатору о сокращении финансирования, которого на самом деле не было.

Андрей Чибис,  губернатор Мурманской области: «Важно, чтобы те решения, которые мы принимаем, безусловно, реализовывались в муниципалитетах и на местах, в каждом конкретном учреждении. До конца недели я жду результатов этой проверки, потому что есть вопросы, есть комментарии, все ли решения выполнятся».

Особое внимание сезонным вопросам ЖКХ. Сейчас – это уборка и вывоз снега. Данное направление тоже ждут изменения. Начнут с областного центра, если практика докажет эффективность, внедрять будут в муниципалитетах. 

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:  «До конца текущей недели утверждайте совместный план реформы системы уборки в Мурманске, какие для этого нужны ресурсы, чтобы мы вышли на другое качество работы по этому направлению».

Также участники заседания  обсудили результаты встреч руководства муниципалитетов с жителями, реализацию нацпроектов в регионе и ряд других вопросов.

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