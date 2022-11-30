Заседание правительства провели в Апатитах – поближе к производству и науке

Областное правительство продолжает практику выездных заседаний. Сегодня губернатор и министры организовали встречу в Апатитах. Говорили об инвестиционном климате, бизнесе, промышленности, экспортном потенциале региона, образовании и науке.

На последних темах остановимся подробнее. Как прозвучало во время обсуждения вопросов, слияние двух ключевых вузов области МАГУ и МГТУ должно завершиться в апреле.

К слову, молодые учёные будут получать губернаторские стипендии по 20 тысяч рублей ежемесячно.

По мнению Андрея Чибиса, в регионе сложилась уникальная ситуация – крупные промышленные компании, Кольский научный центр и вуз должны дать результат для развития. Для этого так же выделят денежные гранты, общий размер которых 4 миллиона рублей.