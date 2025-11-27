Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских ёлках в Мурманской областиКубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
Заседание Совета депутатов города Мурманска: от проекта городского бюджета до награждения грамотами за волонтёрскую деятельность

Сегодня прошло 17-е заседание городского Совета депутатов. Главным вопросом стало рассмотрение проекта бюджета Мурманска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

В этот раз на повестке было 18 тем, касающихся бюджета города на предстоящий год и вручения почётных грамот пяти депутатам Совета. Четверо из них являются активными волонтёрами как экологических проектов, например, «Чистая Арктика», так и в помощи участникам СВО.

Светлана Некрасова, заведующая детским садом №18, депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Обсуждаем вопрос о награждении почётной грамотой Людмилы Блиновой, учителя физической культуры. Она воспитала не одно поколение мурманчан, её имя внесено в книгу «Лучшие педагоги России», поэтому сегодня для нас честь решать вопросы по поводу вручения почетных грамот».

Также на заседании обсудили вопрос о премии «Молодым мурманчанам» от 14 до 35 лет за выдающиеся достижения в различных сферах деятельности. Ранее её вручали лишь в раз в пять лет. Сегодня депутаты приняли решение внести предложение, сделав премию ежегодной.

Максим Кукушкин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Ежегодно весной, уже этой весной, предприятия и организации будут иметь возможность подать своё предложение, кого из молодых мурманчан можно и нужно наградить этой премией. К Дню молодёжи будет определён итоговый список, несколько мурманчан будут заслуженно награждены».

Несмотря на объективные трудности, бюджет региона на 2026 год сохраняет социальную направленность, а его дефицит не превышает 10%.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт города Мурманска», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Очень хорошо, что хорошо отработало Управление финансов города, специалисты, которые занимались бюджетом, потому что действительно сложно его было сверстать. А наша задача состоит в том, чтобы помочь, во-первых, подсказать что-то, дальше работать для того, чтобы Мурманск не почувствовал эти сложности».

Важным этапом заседания Совета депутатов стало и принятие решения об установлении международных и внешнеэкономических связей между Мурманском и китайским портовым городом Ляньюньган, большим торговым, логистическим и туристическим центром.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, член партии «Единая Россия»: «Уверена, что заключение нашего соглашения поможет увеличить и торговые обороты между нашими городами, и установить больше социальных контактов. В любом случае это даст очень позитивный толчок к развитию экономики города».

Публичные слушания по проекту главного финансового документа назначены на 16 декабря.

