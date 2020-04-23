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Заседание в масках и с заботой о людях

Депутаты Мурманской областной Думы продолжают свою работу, несмотря на пандемию. Парламентарии провели очередное заседание и рассмотрели более 30 вопросов, касающихся жизни в регионе. Заседание прошло очно, но при полном соблюдении правил противоэпидемиологической безопасности.

На повестке очередного заседания Мурманской областной Думы более 30 вопросов. Это и поддержка малообеспеченных слоев населения в условиях пандемии коронавируса, другие не менее важные пункты. Депутаты, в том числе рассмотрели законопроект, позволяющий медицинским сотрудникам приватизировать служебные квартиры. Такое жильё, в основном, получают медики, приезжающие работать в Мурманскую область из других регионов. Приватизировать квартиры, согласно предложенному губернатором закону, они смогут через 10 лет проживания в них.

Ксения Зинатуллина, министр юстиции Мурманской области: «Законопроектом, с учётом постановления Президента РФ, предлагается наделить правительство Мурманской области правом устанавливать порядок приватизации жилых помещений специализированного жилищного фонда медицинским работникам организаций, подведомственных органу госвласти, уполномоченного в сфере охраны здоровья».

Также на заседании депутатам предстояло утвердить решение о преобразовании Печенгского района в муниципальный округ. Напомним, в районе предлагают  упразднить должности глав городов и муниципальные советы депутатов, сделав единые на всю территорию законодательный и исполнительный органы. По мнению инициаторов, это позволит властям быстрее реагировать на обращения жителей. 

Александр Морозов, глава муниципального образования Печенгский район: «В настоящее время Президент Российской Федерации говорит о единстве власти и консолидированной системе управления, которой в Печенгском районе до сих пор нет. В настоящее время мы крайне нуждаемся в концентрации сил и средств для решения проблем района и его жителей».

Кроме того депутаты рассмотрели законопроект, облегчающий семьям, имеющим маленьких детей и доход меньше прожиточного минимума, получение ежегодного пособия на ребёнка. Сейчас, чтобы получить пособие, семьям приходится предварительно предоставлять справку о доходах. Закон предлагает с 1 апреля по 1 октября 2020 года от такой практики отказаться. Инициативу одобрили в первом чтении.

Комментарии

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Мария
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Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
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Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
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