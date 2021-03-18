Зашёл, увидел и украл – сработал инстинкт великовозрастного вора

О дерзком похищении дорогостоящего музыкального инструмента и мобильного телефона сообщил представитель администрации Мурманского колледжа искусств. Сотрудникам полиции в короткие сроки удалось установить злоумышленника.

Меньше суток потребовалось оперативникам, чтобы отыскать пропавшую средь бела дня валторну стоимостью около 150 тысяч рублей и мобильный телефон одного из учащихся Мурманского колледжа искусств, который потерпевший оценил в 20 тысяч рублей.

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После завершения всех процессуальных действий музыкальный инструмент был возвращён сотрудниками полиции администрации колледжа».

36-ти летнего жителя областного центра можно назвать рецидивистом, подозреваемого в краже валторны уже судили за имущественные преступления. Вот как он пояснил своё желание присвоить чужие вещи в этот раз: «Так получилось, случайно зашёл в помещение, увидел кабинет открытый, зашел туда, увидел вещи, взял и вышел».

Подсудимый времени зря не терял, украденную валторну почти сразу сбыл в антикварном магазине, на следующий день полицейские оперативно изъяли музыкальный инструмент и торжественно вернули законным владельцам.

Марина Ващенко, директор ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств»: «Сегодня состоялось торжественное возвращение музыкального инструмента, мы хотим просто поблагодарить полицейских. В этом случае можно смело сказать, что наша полиция нас бережёт!».

Директор образовательного учреждения искренне поблагодарила полицейский за проделанную работу.